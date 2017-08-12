Спасатели напомнили отдыхающим у водоемов николаевцам о правилах поведения

Летом, когда температурные показатели держатся значительных положительных отметок, лучший отдых — это поездка на море, к реке или пруду. Такой досуг будет приятным и безопасным, если соблюдать элементарные правила поведения на воде. А пренебрегая этими правилами, можно оказаться заложниками ЧП.

По состоянию на 11 августа текущего года на водоемах Николаевской области произошло 32 чрезвычайных происшествия на водных объектах. В результате утопления погибло 25 граждан, из них 1 ребенок. Спасены 16 человек.

11 августа в 10:15 в Службу спасения по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от с. Прибужье Домановского района, во время выпаса скота, местная жительница увидела тело неизвестной женщины в трех метрах от берега р. Южный Буг.

Спасатели 14 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области изъяли тело из водоема. Для установления окончательной причины смерти тело доставлено в судебно-медицинской экспертизы в г. Вознесенск.

Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области не прекращают проводить информационные мероприятия, ежедневно посещают пляжи и зоны массового отдыха у воды по всей области, напоминая об опасности, которую таит вода. Также специалисты ГСЧС распространяют информационные листовки с рекомендациями населению и напоминанием экстренного номера телефона Службы спасения 101!