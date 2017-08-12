29.07.17 13:307520
В Николаеве депутат-свободовец расстрелял людей
|12.08.17 11:57
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В Николаеве депутат от ВО «Свобода» Геннадий Федюшин из охотничьего ружья выстрелил в людей.
В Николаеве депутат от ВО «Свобода» Геннадий Федюшин из охотничьего ружья выстрелил в людей.
В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Об этом информирует официальная страница пресс-службы Главного управления полиции в Николаевской области в Facebook.
Как сообщили в полиции, происшествие случилось ночью, 11 августа. Среди пострадавших - двое местных жителей 28-ми и 36-ти лет.
По информации правоохранителей, на улице Бугской между мужчинами возник конфликт. Представитель политической силы решил выяснить отношения с оппонентами при помощи охотничьего ружья и открыл огонь по ногам мужчин.
К счастью, обошлось без жертв. Пострадавшие находятся в медучреждении.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.