В Николаеве депутат-свободовец расстрелял людей

В Николаеве депутат от ВО «Свобода» Геннадий Федюшин из охотничьего ружья выстрелил в людей.

В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Об этом информирует официальная страница пресс-службы Главного управления полиции в Николаевской области в Facebook.

Как сообщили в полиции, происшествие случилось ночью, 11 августа. Среди пострадавших - двое местных жителей 28-ми и 36-ти лет.

По информации правоохранителей, на улице Бугской между мужчинами возник конфликт. Представитель политической силы решил выяснить отношения с оппонентами при помощи охотничьего ружья и открыл огонь по ногам мужчин.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадавшие находятся в медучреждении.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.