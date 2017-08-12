Улицы Кении превратились в поле боя после президентских выборов

В Кении начались беспорядки после оглашения итогов президентских выборов, которые состоялись накануне, передает AFP.

Во время разгона полицией погибли двое митингующих. В городах Кисуму и Матаре против демонстрантов был применен слезоточивый газ.

На улицах городов Кении продолжают находиться полицейские, готовые к разгону протестов. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, однако отмечает, что подавать в суд нет смысла.

Напомним, президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 52,27%. Его соперник, экс-премьер страны Раила Одинга, набрал 44,74%.