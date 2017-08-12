На железнодорожных путях был ликвидирован пожар в Николаеве

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 11 августа в 12:33 поступило сообщение о пожаре рельсошпальной решетки по ул. Локомотивной в Снигиревке

На место прибыл дежурный караул 24 Государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Гороховское», пожарный поезд «Николаев».

Для подвоза воды привлекались тракторы с бочкой от КП «Снигиревское благоустройство», КП «Снигиревский коммунальщик», ФХ «Саванна».Совместными усилиями в 13:00 пожар локализован, в 16:15 ликвидировано на площади 350 м.кв., его причина устанавливается.Всего в тушении привлекалось 6 единиц техники и 18 человек.