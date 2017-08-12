29.07.17 17:593660
Николаевскому призывнику не удалось "откосить" от службы за 2 тысячи долларов
|12.08.17 17:03
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Сотрудники полиции задержали главу военно-врачебной комиссии на взятке в 1,5 тысячи долларов США от призывника.
Сотрудники полиции задержали главу военно-врачебной комиссии на взятке в 1,5 тысячи долларов США от призывника.
Информирует Маю право
Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Председатель ВВК требовал от призывника 2 тысячи долларов США за выдачу медицинских документов, дающих последнему возможность отсрочить призыв на военную службу.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины, полицейские задокументировали получение фигурантом дела первой части взятки в 2 тысячи гривен.
Уже при получении второй части суммы в размере 1,5 тысячи долларов главу врачебной комиссии задержала полиция.