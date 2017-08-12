Николаевскому призывнику не удалось "откосить" от службы за 2 тысячи долларов Сотрудники полиции задержали главу военно-врачебной комиссии на взятке в 1,5 тысячи долларов США от призывника. Информирует Маю право Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Председатель ВВК требовал от призывника 2 тысячи долларов США за выдачу медицинских документов, дающих последнему возможность отсрочить призыв на военную службу. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины, полицейские задокументировали получение фигурантом дела первой части взятки в 2 тысячи гривен. Уже при получении второй части суммы в размере 1,5 тысячи долларов главу врачебной комиссии задержала полиция. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама