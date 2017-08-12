Задержали отца-педофила в Николаеве

12.08.17 17:58Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители установили николаевца, который развращал собственную 11-летнюю дочь.

Действия злоумышленника квалифицированы по признакам части 2-й статьи 156-й Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних».

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

В Заводской отдел полиции поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о том, что ее 44-летний муж совершал развратные действия в отношении их 11-летней дочери.

По данному факту следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области было начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначено проведение ряда необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. С ребенком работают специалисты.

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