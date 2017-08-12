В індійській лікарні померли 64 дитини

Як зазначається, влада почала розслідування причин нестачі кисню, при цьому заперечуючи повідомлення про те, що це призвело до смерті дітей в лікарні в Горакхпурі у штаті Уттар-Прадеш.

Індійські ЗМІ повідомили, що в четвер і п'ятницю через брак кисню в палатах померли 30 дітей. Як стверджується, не сплачувалися рахунки постачальникам.

"Шістдесят пацієнтів померли в лікарні протягом останніх п'яти днів, але ми не думаємо, що це пов'язано з повідомленнями про нестачу кисню", - сказав заступник комісара Горакхпура Аніль Кумар.

Міністр охорони здоров'я Сідхарт Нат Сінгх пізніше оголосив, що в суботу було зареєстровано ще чотири смертельні випадки, в результаті чого кількість жертв досягла 64.

С.Сінгх також заперечував, що будь-яка з смертей пов'язана з нестачею кисню.

В офісі прем'єр-міністра Нарендри Моді повідомили, що очільник уряду країни "контролює ситуацію в Горакхпурі".