Доба в АТО: майже два десятки ворожих обстрілів, українські бійці зазнали втрат

13.08.17 08:05Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Ситуація упродовж минулої доби у районі проведення АТО характеризується як стабільна, без тенденції до загострення.

Водночас, незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я: один український воїн загинув, двоє – пораненні, ще шестеро отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що вчора ввечері на приморському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських укріпленнях неподалік Водяного, «отримуючи при цьому жорстку відповідь».

«В наслідок цього протистояння один український боєць загинув, один отримав поранення. Крім того вже вночі, бандити застосували міномет калібру 120 міліметрів у районі Новотроїцького», - додають у штабі.

На донецькому напрямку під гранатометним вогнем ворога опинились опорні пункти ЗСУ в Опитному. А по шахті Бутівка били з озброєння БМП.

На луганському напрямку обстрілів за добу було найбільше. Ввечері, двічі з кулеметів, противник обстрілював підступи до Кримського. А з мінометів калібру 82 міліметри злочинці накривали наших бійців неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки.

Також бойовики активно застосовували міномети різних калібрів у районі Троїцького.

також повідомляв, що місія ОБСЄ зафіксувала поблизу окупованого бойовиками Луганська шість зенітних ракетних комплексів «Стріла-10» (120 мм), що є порушенням ліній відведення згідно Мінських угод.

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