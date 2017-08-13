Был задержан пьяный мужчина в Николаеве

13.08.17 09:37Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 12 августа, николаевские патрульные задержали нетрезвого мужчину, который сначала «спаивал» пожилого человека, а позже и вовсе начал угрожать прохожим.

Об этом сообщает 0512.

Патрульные получили сообщение, что во дворе проспекта Героев Украины 15 лежит неизвестный мужчина. Рядом с ним, по описанию местных жителей, стоит другой человек, который его «спаивает». По словам очевидцев, знакомых с молодым человеком, он мог специально «спаивать» пожилого мужчину для того, чтобы получить от него квартиру.

Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали лежащему на асфальте мужчине скорую помощь. Стоявший рядом мужчина, который так же был нетрезв, начал открыто угрожать как очевидцам, так и патрульным.

В результате словесной перепалки и угроз со стороны мужчины, патрульные приняли решение его задержать.

На данный момент он доставлен в райотдел.

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