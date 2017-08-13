30.07.17 13:193100
Задержан очередной "раскопщик" наркотиков в Николаеве
|13.08.17 11:50
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В Николаеве патрульные задержали 34-летнего николаевца, у которого они нашли наркотики.
В Николаеве патрульные задержали 34-летнего николаевца, у которого они нашли наркотики.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева информирует Николаев24
В 23:00 патрульные получили сообщение, что в переулке Парусном неизвестный копает под лавкой. Прибыв по указанному адресу, инспекторы увидели мужчину, который пил пиво.
«На него составили админматериалы за распитие пива в общественном месте. Кроме того, он признался, что у него есть конопля и добровольно выдал сверток с веществом растительного происхождения», - добавили в полиции.