Задержан очередной "раскопщик" наркотиков в Николаеве

13.08.17 11:50Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве патрульные задержали 34-летнего николаевца, у которого они нашли наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева информирует Николаев24

В 23:00 патрульные получили сообщение, что в переулке Парусном неизвестный копает под лавкой. Прибыв по указанному адресу, инспекторы увидели мужчину, который пил пиво.

«На него составили админматериалы за распитие пива в общественном месте. Кроме того, он признался, что у него есть конопля и добровольно выдал сверток с веществом растительного происхождения», - добавили в полиции.

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