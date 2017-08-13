В Швеции мужчина открыл стрельбу по людям

На момент ЧП в здании находились от 70 до 100 человек.

Неизвестный открыл в воскресенье, 13 августа, стрельбу в доме профсоюзов в Мальмё на юге Швеции. Как передает газета Sydsvenskan, первая информация об инциденте поступила правоохранительным органам в районе 05:50 утра по местному времени.

По словам свидетелей, вооруженный мужчина ворвался в здание и сделал пять-шесть выстрелов. При этом он кричал, что мстит за своего брата. На момент происшествия в помещении находились от 70 до ста человек, возникла паника. Трое получили ранения, из них двое - в возрасте 20 и 25 лет - находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место ЧП медики провели им реанимационные мероприятия, после чего отправили в больницу. Третий подросток с легкими травмами также доставлен в медицинское учреждение.

Мотивы преступника устанавливаются. Полиция в предварительном порядке квалифицирует произошедшее как покушение на убийство. Задержать стрелявшего пока не удалось.

Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы начали расследование и проводят обыск с задействованием служебных собак. Какое именно мероприятие проходило на момент ЧП в доме профсоюзов, не уточняется.