Спасатели Николаевщины просят перенести начало сезона охоты из-за чрезвычайной пожарной опасности

13.08.17 13:00Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

По прогнозу Укргидрометцентра на большинстве территории Украины, в частности в Николаевской области, в ближайшее время ожидается жаркая погода с повышением температуры воздуха до 35-42 ° С. Этот фактор, в сочетании с наличием ветра и обычной халатностью, способствуют увеличению количества пожаров в природных экосистемах.

Как передает "МогГород", особенно остро стоит вопрос безопасности в период открытия сезона охоты, пока имеет стартовать. Посещение лесных массивов в совокупности с нарушением правил пожарной безопасности могут вызвать масштабные пожары в лесах. Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уже обратились к главам райгосадминистраций, областного управления лесного и охотничьего хозяйства с инициативой о переносе сроков открытия сезона охоты.

Протокольным решением от 22 июня 2017 № 5 Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предусмотрено ввести в период высокого и чрезвычайно высокого классов пожарной опасности временные ограничения на посещение лесов и въезд в них автотранспортных средств, принимать решения о приостановлении сезона охоты или его запрета, — сказано в обращении. Сейчас данный вопрос решается. В некоторых районах уже приняты первоочередные меры, в частности перенесено открытие сезона охоты.

Спасатели Николаевщины раз обращаются к гражданам, и особенно охотникам. С целью недопущения возникновения пожаров в лесах откажитесь от посещения лесопарковых массивов к периоду стабилизации погодных показателей, понижение температуры и уменьшение класса пожарной опасности! В случае посещения леса строго соблюдайте правила пожарной безопасности!

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