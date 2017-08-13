31.07.17 08:003090
В Николаеве спасатели более часа боролись с пожаром в доме
|13.08.17 19:39
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Пламя на Бугском бульваре пытаются потушить несколько пожарных экипажей.
Пламя на Бугском бульваре пытаются потушить несколько пожарных экипажей.
Черный густой дым затянул целый микрорайон города.
В Николаеве в воскресенье, 13 августа, на Бугском бульваре загорелся дом. Об этом местные жители сообщают в соцсетях, пишет ТСН.иа. По словам очевидцев, огонь может перекинуться на другие частные дома, расположенные неподалеку, а также подобрался вплотную к многоэтажкам.
К тому же черным густым дымом окутало весь микрорайон "Сухой фонтан".
Сейчас пламя пытаются потушить несколько пожарных экипажей, о пострадавших пока информации нет. Тушение пожара осложняется порывистым ветром, а также тем, что вокруг здания растут высокие деревья.