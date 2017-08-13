В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу

13.08.17 19:55Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Из-за очередного сообщения о минировании центральный вход в вокзал закрыли, но поезда продолжают ездить.

В Киеве сегодня силовики эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании.

Как сообщает Интерфакс-Украина, около 17:00 правоохранители оцепили здание вокзала и вывели посетителей и персонал. Согласно объявлениям по громкоговорителям, здание вокзала эвакуировано в связи с угрозой минирования. Зайти внутрь вокзала через центральный вход невозможно.

В то же время движение поездов на самом вокзале осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здание вокзала через подземный переход.

У входа дежурит несколько полицейских. Стоят пожарный автомобиль и карета скорой помощи.

По данным полиции, причиной для эвакуации стал звонок мужчины, сообщившего о минировании вокзала.

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