В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу

Из-за очередного сообщения о минировании центральный вход в вокзал закрыли, но поезда продолжают ездить.

В Киеве сегодня силовики эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании.

Как сообщает Интерфакс-Украина, около 17:00 правоохранители оцепили здание вокзала и вывели посетителей и персонал. Согласно объявлениям по громкоговорителям, здание вокзала эвакуировано в связи с угрозой минирования. Зайти внутрь вокзала через центральный вход невозможно.

В то же время движение поездов на самом вокзале осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здание вокзала через подземный переход.

У входа дежурит несколько полицейских. Стоят пожарный автомобиль и карета скорой помощи.

По данным полиции, причиной для эвакуации стал звонок мужчины, сообщившего о минировании вокзала.