Подлодку Наутилус подняли, но пропавшую журналистку не нашли

История с крупнейшей в мире затонувшей частной подлодкой продолжается.

В Дании подняли на поверхность крупнейшую в мире частную подводную лодку Наутилус, затонувшую к югу от Копенгагена 11 августа.

Полиция обследовала судно UC3 Nautilus и не обнаружила следов пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл. Эта журналистка была на подлодке вместе с Петером Мадсеном - датским изобретателем, который построил Наутилус.

Об этом объявили на брифинге полиции Копенгагена, пишет Медуза.

Поиски 30-летней Уолл продолжаются. Журналистку ищут на море, на суше и с воздуха. Представитель полиции Копенгагена Йенс Меллер Йенсен сообщил, что владелец подлодки Петер Мадсен, арестованный по подозрению в убийстве журналистки, изменил показания.

Ранее он утверждал, что вечером 10 августа высадил Уолл на берег на причале Рефхалееэн в Копенгагене. Как теперь владелец Наутилуса объясняет исчезновение журналистки, полиция не раскрывает.