Бомбу на вокзале в Киеве не нашли

Сообщение о минировании было ложным.

Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу после проверки сообщения о минировании.

Как сообщает Укринформ, в полиции рассказали, что взрывоопасных предметов не обнаружили.

Напомним, сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала Киева. Работников и посетителей эвакуировали, центральный вход закрыли, а пассажирам рекомендовали заходить в здание вокзала через подземный переход.

О минировании сообщил по телефону неизвестный мужчина.

Примечательно, что ровно три года назад, 13 августа 2014 года, центральный ж/д вокзал Киева также ложно минировали и из-за этого проводилась эвакуация.