31.07.17 08:003090
Бомбу на вокзале в Киеве не нашли
|13.08.17 20:48
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Сообщение о минировании было ложным.
Сообщение о минировании было ложным.
Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу после проверки сообщения о минировании.
Как сообщает Укринформ, в полиции рассказали, что взрывоопасных предметов не обнаружили.
Напомним, сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала Киева. Работников и посетителей эвакуировали, центральный вход закрыли, а пассажирам рекомендовали заходить в здание вокзала через подземный переход.
О минировании сообщил по телефону неизвестный мужчина.
Примечательно, что ровно три года назад, 13 августа 2014 года, центральный ж/д вокзал Киева также ложно минировали и из-за этого проводилась эвакуация.