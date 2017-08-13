Бомбу на вокзале в Киеве не нашли

13.08.17 20:48Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Сообщение о минировании было ложным.

Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу после проверки сообщения о минировании.

Как сообщает Укринформ, в полиции рассказали, что взрывоопасных предметов не обнаружили.

Напомним, сегодня около 17:30 в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала Киева. Работников и посетителей эвакуировали, центральный вход закрыли, а пассажирам рекомендовали заходить в здание вокзала через подземный переход.

О минировании сообщил по телефону неизвестный мужчина.

Примечательно, что ровно три года назад, 13 августа 2014 года, центральный ж/д вокзал Киева также ложно минировали и из-за этого проводилась эвакуация.

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