Доба в АТО: найгарячіше було на Донецькому напрямку

14.08.17 08:02Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир'я", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільш гаряче наприкінці минулої доби було на Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони. Тут, з 18 години і до опівночі, бойовики практично не припиняли обстріли наших опорних пунктів з мінометів різних калібрів, гранатометів, стрілецької зброї. У результаті одного з таких обстрілів отримав поранення один український боєць. Також,, ввечері, під ворожим вогнем опинились наші укріплення неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського.

У відповідь майже на кожен обстріл противника сили АТО накривали бойовиків щільним вогнем.

На Луганському напрямку противник сконцентрував вогневу активність біля Кримського. Лише за вечір і ніч злочинці 5 разів обстрілювали наші позиції поблизу цього селища з 120-міліметрового міномета та гранатометів різних систем.

На Маріупольському напрямку, ввечері бойовики відкривали вогонь у районі селищ Водяне та Широкине. Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до усіх норм гуманітарного права і мирних домовленостей, злочинці били з міномету, гранатомету та великокаліберних кулеметів по будинках мирних мешканців Мар’янки. На щастя ніхто з місцевих не постраждав.

У штабі повідомили, що двоє українських бійців отримали поранення.

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