Вчера в Николаеве произошла очередная авария

Вечером в воскресенье, 13 августа, на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Васляева в Николаеве столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy, ВАЗ 2115 «Лада Самара» и SsangYong Rexton.

«Лада», ехавшая по проспекту, со стороны ул. Космонавтов, в направлении ул. Южной, при повороте налево, на ул. Васляева, не пропустила «Фольксваген», двигавшийся во встречном направлении прямо.

В результате «Фольксваген» врезался в правое заднее крыло «Самары». От удара ВАЗ отбросило в сторону — прямо на «Ссанг Йонг», мирно стоявший по ул. Васляева перед перекрестком в ожидании зеленого сигнала светофора.

В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.