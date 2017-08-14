Горело старое кладбище в Николаеве Днем в воскресенье, 13 августа, возник пожар на старом городском кладбище в Николаеве. Как сообщает издание "Новости-N", загорелся участок кладбища на пересечении улиц Гречишникова и Степовой. Пламя охватило территорию площадью около 4500 квадратных метров. Горела сухая трава, кустарники и деревья. Для тушения пожара были привлечены три пожарных расчета. В течение двух часов пожарным удалось локализовать все очаги возгорания и справиться с огнем. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама