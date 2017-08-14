На Николаевщине попали под сокращение 60 медработников

Такая оптимизация кадров связана с нехваткой финансирования, передает БлиКом.

О грядущем сокращении медикам было объявлено после того, как было принято решение передать Витовскую ЦРБ, обслуживающую более 70 тыс жителей Корабельного и Витовского районов, городу. Эту информацию порталу БлиNКом подтвердил главный врач больницы Юрий Богатый.

По словам Юрия Алексеевича, требование об оптимизации было выдвинуто в рамках передачи ЦРБ на баланс города и по причине проблем с финансированием больницы, в том числе и выплатами заработных плат.

Главврач Витовской ЦРБ уточнил, что из 64 человек, которым грозит сокращение, более 20 больница уже нашла новые рабочие места.

Среди тех, кто попадает под сокращение, есть не только технический и обслуживающий персонал, но и врачи.

В основном, по словам Богатого, это стоматологи. По предварительной информации, сокращенным стоматологам предложено сформировать коммунальное предприятие, которое будет работать на принципах хозрасчета.

Возможно, с осени ситуация несколько улучшится, и вопрос надлежащего финансирования медучреждения будет решен с учетом интересов квалифицированных кадров, однако в настоящее время -увы и ах: сокращение — одна из вынужденных мер для выживаемости больницы.