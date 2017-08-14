На Николаевщине двухлетний мальчик провалился в уличный туалет

14.08.17 14:50Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 13 августа, в 18:44, в Службу спасения поступило сообщение о том, что двухлетний мальчик, упал в отверстие летней уборной на территории частного домовладения по ул. Релеева, г. Вознесенск.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС области.

По прибытию спасателей выяснилось, что малыш, играя во дворе возле туалета за считанные секунды упал в яму, наполненную фекалиями. Спасатели с помощью шансового инструмента сделали отверстие в бетонной плите до таких размеров, чтобы туда мог попасть взрослый человек. После этого, спустившись по лестнице-палке, спасатель достал малыша наверх.

Мальчика достали живого и невредимого, однако для детального обследования малыша направили в Центральную районную больницу г. Вознесенск.

На месте происшествия работала 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава.

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