Конфликт во дворе: владелец «Таврии» заблокировал «Мерседес»

14.08.17 20:55Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в понедельник, 14 августа, во дворе жилого дома №4 по улице Васляева возник конфликт между водителем автомобиля «Таврия» и владельцем микроавтобуса «Мерседес Вито».

Водитель «Мерседеса» по имени Александр приехавший к своему другу, чтобы помочь ему перевести вещи, выйдя во двор, с удивлением обнаружил, что его автомобиль заблокирован с двух сторон: впереди стояла «Таврия», сзади «Девятка», сообщает Новости Н.

Водитель «Таврии» пояснил владельцу «Мерседеса», что тот якобы, несколькими часами ранее, совершил ДТП — ударил его авто в левое крыло. В подтверждение своих слов хозяин «Таврии» предъявил вмятину на своем автомобиле. Александр не отрицал, что действительно днем приезжал в этот двор, однако, никакого ДТП не совершал. Тем более, что соответствующих повреждений на его автомобили не видно.

Препирательства между двумя водителями продлились достаточно долго после чего, как одна, так и другая сторона, вызвала по наряду полиции. Прибывшие на место происшествие полицейские долго чесали затылки, раздумывая как быть в этой ситуации. После чего, всё же решили принять у водителя заявление о дорожно-транспортном происшествии, основываясь исключительно на его словах.

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