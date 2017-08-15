Сутки в АТО: На подступах к Авдеевке обострение

Восемь военных ранены.

Штаб АТО сообщает об обострении ситуации под Авдеевкой. Там практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, передаёт КорреспонденТ.net

"Так, вчера, с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра. На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который укрощал огневые средства противника", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении, в конце суток, под огнем оказались позиции военных неподалеку Каменки и Луганского. А в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецком пятеро бойцов получили ранения.

"На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяного еще один украинский воин получил ранения", - добавляют в штабе..

В общем, за прошедшие сутки 31 раз нарушалось перемирие. Восемь наших военных получили ранения.