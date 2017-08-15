Сутки в АТО: На подступах к Авдеевке обострение

15.08.17 08:01Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Восемь военных ранены.

Штаб АТО сообщает об обострении ситуации под Авдеевкой. Там практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, передаёт КорреспонденТ.net

"Так, вчера, с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра. На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который укрощал огневые средства противника", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении, в конце суток, под огнем оказались позиции военных неподалеку Каменки и Луганского. А в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецком пятеро бойцов получили ранения.

"На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяного еще один украинский воин получил ранения", - добавляют в штабе..

В общем, за прошедшие сутки 31 раз нарушалось перемирие. Восемь наших военных получили ранения.

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