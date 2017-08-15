В Нью-Йорке бастуют против Трампа, есть задержанные

Протесты проходят возле Trump Tower.

В Нью-Йорке протестующие собрались у Trump Tower, чтобы выступить против президента США Дональда Трампа в связи со столкновениями в штате Вирджиния, в ходе которых пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает NBC News.

Несколько сотен американцев собралось на Манхэттене вечером 14 августа 2017 года, выкрикивая лозунги и держа таблички с перечеркнутой свастикой и изображениями Конфедерации.

Отмечено, что акция протеста является частью продолжающейся реакции против президента Трампа за его "спокойный ответ" на столкновение в Шарлоттсвиле, в ходе которых погиб один человек, а ранения получили по меньшей мере 33 человека.

"У вас кровь на руках", - кричали протестующие, обвиняя президента в расизме.

Вскоре стало известно, что полиция задержала несколько человек на месте проведения акции протеста у небоскреба президента. В частности, сообщается о задержании по меньшей мере трех человек.

Акция протеста была приурочена к первому официальному приезду Трампа в родной город после его инаугурации.