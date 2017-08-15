В Николаеве будут судить бывшего милиционера, который пытал задержанного и скрывался от следствия

Следственный отдел прокуратуры Николаевской области закончил досудебное расследование уголовного производства в отношении экс-сотрудника Заводского отдела милиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Экс-милиционер обвиняется в том, что в 2008 году незаконно задержал человека и пытал его. Милиционеры тогда передали задержанному николаевцу наркотик для его дальнейшего «обнаружения» и «раскрытия» преступления. По результатам расследования этого преступления один из милиционеров был осужден и приговорен к 5 годам лишения свободы, а второй бросил работу и постоянное место жительства и с 2008 года находился в розыске как подозреваемый. В мае 2017 года этот экс-милиционер, который 9 лет скрывался от следствия, добровольно приехал в суд.

Свою вину в пытках, превышении власти, незаконном сбыте наркотиков и незаконном задержании обвиняемый не признал.