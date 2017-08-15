На свадьбе под Львовом отравились семь человек

15.08.17 09:38Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Среди пострадавших - ребенок.

Подо Львовом 14 августа госпитализировали семерых человек, которые были приглашены на свадьбу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской охраны населения. Семеро человек госпитализированы в Золочевскую районную больницу (Львовская область).

Врачи диагностировали у всех пострадавших острый гастроэнтероколит. Среди больных – шесть взрослых и 4-летний ребенок. По словам медиков, состояние больных – средней тяжести.

Известно, что все пострадавшие были приглашены на свадьбу, которая состоялась в местном кафе.

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