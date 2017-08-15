01.08.17 15:005050
На свадьбе под Львовом отравились семь человек
|15.08.17 09:38
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Среди пострадавших - ребенок.
Среди пострадавших - ребенок.
Подо Львовом 14 августа госпитализировали семерых человек, которые были приглашены на свадьбу.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской охраны населения. Семеро человек госпитализированы в Золочевскую районную больницу (Львовская область).
Врачи диагностировали у всех пострадавших острый гастроэнтероколит. Среди больных – шесть взрослых и 4-летний ребенок. По словам медиков, состояние больных – средней тяжести.
Известно, что все пострадавшие были приглашены на свадьбу, которая состоялась в местном кафе.