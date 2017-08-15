На взятке пойман инспектор пожарной службы Вознесенска

15.08.17 09:56Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 14 августа, в городе Вознесенске Николаевской области оперативники Управления защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области задержали старшего лейтенанта пожарной службы при вымогательстве и получении взятки.

Об этом пишут «Преступности.НЕТ»

Задержанный инспектор вымогал и получил 10 тысяч гривен от местного частного предпринимателя за не привлечение его к административной ответственности за нарушение пожарных норм. При этом инспектор требовал 10 тысяч гривен как первую разовую плату, а затем еще определенную сумму каждый месяц.

Прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство по данному факту по статье 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»).

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