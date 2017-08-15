01.08.17 15:005050
Женщина-каскадер погибла на съемках "Дедпула 2"
|15.08.17 10:11
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Трюк с мотоциклом ей не удался, вследствие чего она врезалась в витрину и скончалась.
Трюк с мотоциклом ей не удался, вследствие чего она врезалась в витрину и скончалась.
На съемках фильма "Дедпул 2" скончалась женщина-каскадер в ходе выполнения трюка на мотоцикле, передает The Guardian.
В настоящее время полиция Ванкувера расследует инцидент.
Издание сообщает, что женщина-каскадер выполняла трюк на автомобиле, когда что-то пошло не так.
"Полиция Ванкувера подтвердила, что женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул" во время выполнения трюка на мотоцикле", - отмечается в официальном сообщении правоохранительных органов.
В настоящее время имя погибшей не разглашается. Известно также, что выполняя трюк, женщина врезалась на мотоцикле в витрину первого этажа башни Shaw Tower. Это произошло после четырех успешных попыток выполнения данного трюка.