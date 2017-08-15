В Николаеве разоблачили троих несовершеннолетних воров

В Николаеве обворовали торговый киоск на Центрального рынке. Продавец сообщила, что днем ​​в помещение вошли двое парней. Пока один из них рассматривал товар, другой украл с прилавка ее мобильный телефон «Samsung» стоимостью 8000 гривен.

Оперативники вычислили эту парочку. Эти 15-летний и 16-летний николаевцы уже не раз попадали в поле зрения полиции, причем, старший из товарищей на момент совершения кражи находился под следствием за разбой, сообщает Николаевские новости.

Юнцы сообщили, что продали украденный мобильный телефон за 1200 гривен на одном из рынков Николаева. Деньги поделили между собой. Часть своего «заработка» один из них потратил сразу же, приобретя себе мобильный телефон, остальные деньги прокутили в развлекательном заведении.

В другом случае жертвой вора стал 46-летний николаевский предприниматель. Из его мастерской по ремонту компьютерной техники похитили комплектующие к компьютеру на общую сумму около 2000 гривен. Полиция в тот же день установила личность вора. Им оказался 17-летний николаевец, который признался в содеянном.

Юношам грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.