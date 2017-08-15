01.08.17 15:005050
В Германии похитили 20 тонн Нутеллы и Киндер-сюрпризов
|15.08.17 11:16
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Убыток оценивают в 50 тысяч евро.
Убыток оценивают в 50 тысяч евро.
В Нойштадте, в центральной Германии, неизвестные похитили прицеп грузовика с 20 тоннами шоколадного масла Нутелла и шоколадных яиц Киндер-сюрприз.
Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел в субботу, 12 августа.
По предварительным данным полиции, чтобы украсть сладости, воры подогнали к прицепу другой грузовик или микроавтобус.
Стоимость похищенных сладостей оценивают в 50 тысяч евро.
Кроме этого, в полиции сообщили, что преступление может быть связанным с похищением пустого грузовика в Веймаре, за 25 км от Нойштадта.