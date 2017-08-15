В Германии похитили 20 тонн Нутеллы и Киндер-сюрпризов Убыток оценивают в 50 тысяч евро. В Нойштадте, в центральной Германии, неизвестные похитили прицеп грузовика с 20 тоннами шоколадного масла Нутелла и шоколадных яиц Киндер-сюрприз. Об этом сообщает ВВС. Инцидент произошел в субботу, 12 августа. По предварительным данным полиции, чтобы украсть сладости, воры подогнали к прицепу другой грузовик или микроавтобус. Стоимость похищенных сладостей оценивают в 50 тысяч евро. Кроме этого, в полиции сообщили, что преступление может быть связанным с похищением пустого грузовика в Веймаре, за 25 км от Нойштадта. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама