В Миколаєві рятувальники визволяли літню жінку з власної квартири

15 серпня, о 10:15, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від літньої жінки, мешканки квартири, розташованої на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку по вул. Лазурна м. Миколаєва, про те, що вона впала та не в змозі самостійно відчинити вхідні двері.

За її словами, бабуся потребувала медичної допомоги, однак ані родичі, ані представники екстрених служб не змогли б потрапити до оселі, так як двері зачинені зсередини.

На місце прибув караул 3 Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. За допомогою спеціального обладнання (бензорізака) рятувальники вирізали отвір у решітці на вікні, потрапили до квартири та відчинили двері. Бригада швидкої медичної допомоги оглянула постраждалу та надала їй першу медичну допомогу. Також на місці працювали представники поліції, повідомляє Миколаївьска правда.