В Николаевской области психически неуравновешенный парень тяжело избил старика и украл последние 800 гривен

На Николаевщине в Доманевском районе полицейские задержали преступника, который сильно избил деда ради 800 гривен. Им оказался 18-летний односельчанин потерпевшего, который имеет психические расстройства здоровья. Ранее он неоднократно совершал кражи, но был признан недееспособным и в прошлом году получил наказание в виде принудительного лечения.

По сообщению Николаевских Новостей, к 85-летнему старику юноша пришел ночью 14 августа, а когда тот открыл дверь, надеясь на визит родственников, незваный гость же начал бить его всем, что попадалось под руки.

Старик потерял сознание, а когда пришел в себя, смог доползти до стула со своей одеждой, где в кармане брюк были последние 800 гривен. Оказалось, что деньги исчезли вместе с обидчиком.

Отсутствие старика утром заметили соседи и забили тревогу. Через дверь они пообщались с ним и узнали, что избитый дедушка даже не может подняться. Односельчане вызвали «скорую». Пенсионер был госпитализирован, а злоумышленник в тот же день задержан. Когда полиция пришла к нему домой, парень прятался под кроватью.

Свой поступок задержанный объясняет чрезмерным количеством выпитого спиртного. Он даже не смог вспомнить, куда подевал деньги жертвы. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.