Из Украины выдворили двух воров в законе

Преступная деятельность криминальных "авторитетов" носит транснациональный характер, отметили в полиции.

Нацполиция выдворила из Украины двух мужчин - гражданина Казахстана по прозвищу "Леха Семипалатинский" и одного из братьев-близнецов "Хусейна слепого" или "Хасана". Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook вечером во вторник, 15 августа.

По его словам, преступная деятельность этих криминальных "авторитетов" носит транснациональный характер, а их пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан страны.

Время приезда этих "воров в законе" в Украину подтверждает информацию о намерениях заинтересованной стороны дестабилизировать ситуацию в Украине и является еще одним из направлений гибридной войны.

"Если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри. Этого не будет, поскольку мы готовы и уже оказываем сопротивление", - заявил Аброськин