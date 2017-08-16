Сутки в АТО: Один военный подорвался на мине

Всего зафиксировано 33 обстрела.

За сутки 15 августа на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения из-за подрыва на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан)", - сказано в сообщении.

Так, вечером на приморском направлении открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра в районе Красногоровки.

Позиции вблизи Павлополя сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. А около полуночи, по защитникам Павлополя выпустили четыре снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

На луганском направлении из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям сил АТО на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На донецком направлении продолжились обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки 33 раза нарушилось перемирие.

А в ДНР заявляют о гибели шести украинских военных.

"В 21:00 и 21:10 две ДРГ противника численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны" Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатометов и минометов, который велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - заявили в ДНР.