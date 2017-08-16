Сутки в АТО: Один военный подорвался на мине

16.08.17 08:34Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Всего зафиксировано 33 обстрела.

За сутки 15 августа на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения из-за подрыва на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан)", - сказано в сообщении.

Так, вечером на приморском направлении открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра в районе Красногоровки.

Позиции вблизи Павлополя сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. А около полуночи, по защитникам Павлополя выпустили четыре снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

На луганском направлении из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям сил АТО на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На донецком направлении продолжились обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки 33 раза нарушилось перемирие.

А в ДНР заявляют о гибели шести украинских военных.

"В 21:00 и 21:10 две ДРГ противника численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь "серой зоны" Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатометов и минометов, который велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - заявили в ДНР.

Похожие новости

20.06.17 08:00Сутки в АТО: четверо раненых, 43 обстрела

08.04.17 13:56В зоне АТО ранены пятеро военнослужащих, зафиксировано 43 обстрела

30.03.17 18:14Порошенко поручил прекратить огонь на Донбассе

11.03.17 20:55АТО: Украинские позиции обстреляли 39 раз

23.02.17 14:39На Донбассе улица стояла на коленях перед бойцом АТО

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Среда, 16.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:31Возле лондонского аэропорта прогремел взрыв

15:10The Economist назвал самый комфортный город мира

14:42СБУ заявила, что поймала шпиона ФСБ в своих рядах

14:30В Николаеве сбили пожилую женщину, выходившую из трамвая

14:18В Николаевской области понизилась рождаемость

13:35Королева поп-музыки Мадонна празднует 59-летие: интересные факты из жизни звезды

13:21В Киеве подожгли офис коммунального предприятия

13:00Николаевскую область может навестить Владимир Гройсман

12:36В параде в Киеве поучаствуют девять стран НАТО

12:25В Николаеве возле "Колоса" на пешеходном переходе перевернулся зерновоз

12:14Режиссера Полански опять обвинили в изнасиловании

12:05Суд арестовал недвижимость министра энергетики

11:57Под Николаевом обрушился вновь построенный элеватор, принадлежащий депутату областного совета

11:48В Славянске 9-летний мальчик отдал 130 тысяч мошеннику

11:3716 августа - Международный день защиты бездомных животных

11:17Эксперты назвали ключевой недостаток нового iPhone

10:48Завтра Николаевщину с рабочим визитом посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман

10:40В Николаевской ОГА возмутились "зазывалами" на ж/д вокзале

10:27Где в Николаеве не будет света: найди свой адрес

10:13Николаевцам предложили устроить сладкую жизнь

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.08.17 15:503350

Ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк

02.08.17 16:113010

Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

02.08.17 16:303050

Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

02.08.17 16:453080

Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

Самые читаемые

05.08.17 10:0816770

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

03.08.17 09:387430

Сегодня Национальный День арбуза в США

03.08.17 17:007380

В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

03.08.17 15:237340

Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама