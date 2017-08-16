В Николаеве собака "совершила самоубийство"?

15 августа на диспетчерскую линию «Центра защиты животных» поступил звонок, в котором люди сообщили о том, что с 9-го этажа дома выбросили собаку. Об этом говорится в сообщении предприятия.

На место происшествия сразу выехали сотрудники КП, вызвали патрульных полицейских. По телефону женщина сообщила, что дети видели, как собаку выбросили из окна в подъезде. По приезду на место пес уже умер. По словам детей, собака упала сама. Однако у сотрудников предприятия возникли сомнения по этому поводу, передает Свидок.Инфо.

«Осмотрев место происшествия, нашли на 7, 8 и 9-м этажах следы от животного и открытое окно, которое находилось на уровне с полом. По следам, которые пес оставил за собой, становится понятно, что его сюда притащили силой. Он оставлял за собой следы от фекальных масс, потому что не понимал, куда его тянут и был очень напуган», - отмечают сотрудники «Центра защиты животных».

Пообщавшись с кинологами, работники КП узнали, что собаки боятся высоты.

«Конечно, если они долго не проживали в квартирах многоэтажек. Этот же пес был дворовым, местные жители его знали, вреда он не оказывал людям, был не злым, не бросался на детей. Следовательно, он не мог спокойно стоять и смотреть в окно так высоко на самом краю», - делают выводы работники «Центра».

Жители подъезда рассказали, что Рыжий (имя собаки) никогда не поднимался выше 2-го этажа, тем более не заходил в лифт. К тому же, в подъезд двери закрываются автоматически.

От имени «Центра защиты животных» было написано заявление в полицию, чтобы установить детали смерти пса.

«Надеемся, что в этой ситуации действительно разберутся со всей ответственностью, а не оставят это, как несчастный случай или «самоубийство собаки», - отметили в КП.