В Николаеве полиция разыскивает мошенников, обобравших пенсионерку: приметы

16.08.17 09:25Сколько просмотров этой статьи92Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве пенсионерка стала жертвой двух аферистов, которые под предлогом займа денег на лечение родственника завладели деньгами заявительницы. Следственным отделом начато уголовное производство, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Так, в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 66-летняя местная жительница о совершении в отношении нее мошеннических действий, сообщает Inshe.tv

По словам заявительницы, 13 августа около 13:20 у дома № 14 по ул. Никольской к ней подошли двое неизвестных мужчин, которые представились гражданами Венгрии и спросили, как проехать в ближайшую больницу. Якобы не поняв объяснений, незнакомцы попросили пенсионерку сесть в салон их автомобиля и проехать до места расположения медучреждения, на что и согласилась.

По дороге злоумышленники начали жаловаться на то, что родственник одного из них попал в дорожно-транспортное происшествие и ему срочно необходимы деньги на операцию, а для уверенности, один из них даже начал плакать.

Желая помочь, растрогана женщина предложила аферистам отправиться к ней домой, мол, может одолжить необходимую сумму денег.

Как выяснилось в дальнейшем, заявитель все же вынесла злоумышленникам все свои сбережения — около 19 000 гривен, а они, в свою очередь, оставили пенсионерке в качестве залога свою сумку где, по их словам, якобы находились ценные бумаги с декларируемыми в них денежными средствами и поехали, пообещав вскоре вернуться и отдать долг.

Конечно назад так никто и не вернулся, а обманутая женщина поняла, что стала жертвой аферистов только на следующий день, когда проверила содержимое сумки. Там находилась куча чистых листов бумаги.

Приметы злоумышленников:

  1. На вид 30 лет, рост — 175 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в футболку-поло светлого цвета, брюки серого цвета. Разговаривает с акцентом.

  2. На вид 40 лет, рост — 170 см, волосы темные короткие с проседью, лицо смуглое, глаза темные. Был одет в футболку-поло темного цвета, брюки темного цвета. Передвигались на иномарке красного цвета.

По данному факту следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению мошеннических действий и обращаются к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщать в Заводский отдела полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, (0512) 34-30-11 и 102. Конфиденциальность гарантируется.

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