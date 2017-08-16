02.08.17 15:503350
В Славянске 9-летний мальчик отдал 130 тысяч мошеннику
|16.08.17 11:48
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Ребенку рассказали, что мама хочет сделать ему подарок.
Ребенку рассказали, что мама хочет сделать ему подарок.
В Славянске Донецкой области девятилетний ребенок отдал мошеннику 130 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Мальчик поверил человеку, который якобы звонил по просьбе его мамы и, следуя инструкциям злоумышленника отдал пакет с $4,5 тыс, 100 евро и тремя тыс грн таксисту. Полицейские устанавливают личность водителя", - сообщают в пресс-службе.
Злоумышленник сказал, что якобы мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит. Мальчик выполнил все, что просил мошенник.