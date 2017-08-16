В Славянске 9-летний мальчик отдал 130 тысяч мошеннику

Ребенку рассказали, что мама хочет сделать ему подарок.

В Славянске Донецкой области девятилетний ребенок отдал мошеннику 130 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Мальчик поверил человеку, который якобы звонил по просьбе его мамы и, следуя инструкциям злоумышленника отдал пакет с $4,5 тыс, 100 евро и тремя тыс грн таксисту. Полицейские устанавливают личность водителя", - сообщают в пресс-службе.

Злоумышленник сказал, что якобы мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит. Мальчик выполнил все, что просил мошенник.