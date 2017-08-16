Под Николаевом обрушился вновь построенный элеватор, принадлежащий депутату областного совета

В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора.

По неизвестным причинам практически полностью разрушился один из силосов. Содержащееся в нем зерно высыпалось наружу. Также обрушились конструкции, соединяющие между собой другие емкости с зерном, передает Новости N.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта. Спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Константиновский элеватор принадлежит группе компании «ПАЕК», которую возглавляет депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин. Этот элеватор является самым новым в Николаевской области — его ввели в эксплуатацию менее двух месяцев назад. Почему вновь построенный элеватор обрушился выяснит дальнейшее расследование.