В Киеве подожгли офис коммунального предприятия

В Киевблагоустройстве подозревают, что это месть за снос МАФов.

В Киеве в ночь на 16 августа неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно кабинета административного здания на улице Дегтяревской, что привело к пожару. Об этом в среду, 16 августа, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"16 августа в 1.01 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре по ул.Дегтяревской… Как оказалось, возгорание возникло в двухэтажном административном здании на первом этаже в одном из кабинетов на площади 30 кв. м. Уже в 1.28 пожар был локализован, а в 1.37 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной пожара является поджог - с места происшествия правоохранительными органами изъята бутылка с зажигательной смесью. Жертв и пострадавших нет.

В Киевблагоустройстве заявили, что поджог мог быть местью за снос малых архитектурных форм.

"Этот поступок расцениваю как угрозу или месть предприятию, которое в течение последних трех лет ведет последовательную политику по уборке незаконных временных сооружений по всему Киеву", - заявил исполняющий обязанности директора КП Андрей Андреев. Сообщается, что сейчас коммунальное предприятие работает в штатном режиме.