В Николаеве сбили пожилую женщину, выходившую из трамвая

16.08.17 14:30Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Днем в среду 16 августа, на пересечении улиц Кузнечной (Скороходова) и Малой Морской в Николаеве, автомобиль Chevrolet Aveo сбил пожилую женщину, выходившую из трамвая.

Трамвай, двигавшийся со стороны ул. Чигрина, остановился на остановке перед перекрестком с ул. Кузнечной. Вагоновожатая открыла двери, пожилая женщина вышла из вагона - и угодила прямо под колеса проезжавшего мимо «Шевроле». От полученного удара женщина упала на асфальт, сообщают Новости-N.

В результате ДТП пострадавшая была травмирована. В настоящий момент ее осматривает врач «скорой помощи», который и установит степень тяжести полученных ею повреждений.

По правилам водитель транспорта, движущийся вдоль трамвайной линии, во время остановки трамвая должен остановиться и пропустить всех выходящих пассажиров. Движение автомобиль может начинать только после того, как в трамвае закроются двери.

цп

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