02.08.17 15:503350
СБУ заявила, что поймала шпиона ФСБ в своих рядах
|16.08.17 14:42
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Сотрудница Херсонского управления передавала в РФ служебную информацию, заявили в спецслужбе
Сотрудница Херсонского управления передавала в РФ служебную информацию, заявили в спецслужбе
Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудницу херсонского Управления СБУ, которая сотрудничала с ФСБ РФ. Об этом в среду, 16 августа, сообщает пресс-центр СБ Украины.
"Женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по статье о государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины).
Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.