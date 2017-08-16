СБУ заявила, что поймала шпиона ФСБ в своих рядах Сотрудница Херсонского управления передавала в РФ служебную информацию, заявили в спецслужбе Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудницу херсонского Управления СБУ, которая сотрудничала с ФСБ РФ. Об этом в среду, 16 августа, сообщает пресс-центр СБ Украины. "Женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом", - говорится в сообщении. Следователями СБУ открыто уголовное производство по статье о государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама