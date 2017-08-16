Пропавшую мать с ребенком нашли николаевские полицейские

16.08.17 19:10Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Нетрезвую женщину с малолетним ребенком, которые были объявлены пропавшими без вести, на одной из улиц Заводского района увидели патрульные полицейские.

Правоохранители вернули их домой, а горе-мать привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП Николаевской области.

15 августа сообщалось о розыске без вести пропавших женщины и ее малолетнего сына. Об этом в полицию сообщила бабушка мальчика. По словам последней, дочь с внуком утром 14 августа отправились в детскую стоматологическую поликлинику, однако назад так и не вернулись. Телефонная связь с ними оборвалась.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам

ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и немедленно начаты поиски без вести пропавших, на которые был задействован почти весь личный состав полиции Заводского района.

Правоохранителями были отработаны все возможные версии, где могли бы находиться женщина и мальчик, опрошены свидетели. Ориентировку с фотографиями разыскиваемых получили все экипажи патрульной полиции.

Так, в результате принятых мер, на одной из улиц Заводского района в поле зрения патрульных попали похожи по описанию мальчик и женщина. Последняя находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. Для выяснения обстоятельств они были доставлены в отдел полиции, о чем полицейские оповестили родственников. К счастью, с мальчиком все в порядке, пока он находятся по месту своего проживания.

С матерью правоохранители провели профилактические беседы по недопущению подобных действий в будущем и составлен админпротокола по ст. 178 КУоАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде», что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», за что предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Информирует Никсервис

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