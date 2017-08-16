В Николаевской области значительно вырос уровень преступности среди подростков

На Николаевщине зафиксирован рост подростковой преступности

Об этом было заявлено на совещании, посвящённом противодействию подростковой преступности, а также мерам выявления и предотвращения преступных проявлений в детской среде, которое состоялось во вторник, 15 августа, при участии заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Киндратива и первого заместителя прокурора области Александра Белоуса.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, органов государственной власти и местных прокуратур. Александр Белоус отметил, что в регионе в течение этого года наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних.

Наибольший рост - в Николаеве и Вознесенске, Врадиевском и Кривоозерском районах.

В структуре детской преступности преобладают преступления имущественного направленности: кражи (72%), грабежи (15%) незаконное завладение транспортными средствами (5%).

"Совещанием определено, что негативная тенденция роста преступности в регионе требует немедленного реагирования и принятия дополнительных мер всеми уполномоченными органами системы профилактики.

Однако, участники собрания пришли к общему мнению, что несмотря на выполнение ими возложенных полномочий, без родительского повседневной заботы положительных результатов достичь невозможно, ведь мировоззрение детей по норм и правил поведения в обществе, их законопослушность формируется в каждой семье", - рассказали в пресс-службе Николаевской ОГА.

Сообщает Новостной Николаев