На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

16.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители Кривоозерского отдела полиции изъяли у 52-летнего мужчины 130 высушенных растений снотворного мака, 69 кустов конопли, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, самодельное устройство для стрельбы с патронами, 9 охотничьих и 7 холостых патронов, сигнальную ракету, пакет с порохом и гранату Ф-1 с запалом к ней.

Задержанный сообщил, что давно испытывает страсть к наркотическим средствам, поэтому и выращивал и хранил наркотики для собственного потребления. А оружие мужчина якобы нашел в лесу еще в 90-годах и оставил себе на случай потребности в самозащите.

Продолжается расследование уголовных правонарушений, начатых по признакам ч.1 ст.309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», ч.2 ст.310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сообщает Николаев сити

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Ожидаются результаты экспертных исследований.

Похожие новости

19.07.17 14:30В Новобугском и Кривоозерском районе полицейские изъяли наркотиков на 55 тысяч гривен

24.04.17 11:42Как прошли выходные на Николаевщине

13.04.17 16:23У Николаевца изъяли синтетические наркотики, оружие и боеприпасы

12.03.17 13:43В Одессе задержали особо опасную "банду спортсменов"

28.01.17 15:45Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Среда, 16.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

20:42Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня

20:21З японського зоопарку втекла черепаха. За два тижні вона просунулася на 140 метрів

20:04В Николаевской области значительно вырос уровень преступности среди подростков

19:50Uber запустится в еще одном украинском городе

19:28Названа сумма, которую отдает каждый украинец на содержание Верховной Рады

19:10Пропавшую мать с ребенком нашли николаевские полицейские

18:50Рівень безробіття в Україні зменшився до 1,2% - Держстатистики

18:32Порошенко распорядился провести расследование ситуации с ракетными двигателями

18:20Сенкевич дал комментарий по поводу празднования Дня города

18:04Яценюк стал совладельцем известного телеканала

17:45Гройсман заявив, що пенсійна реформа – під загрозою знищення

17:34Около 2000 детей с инвалидностью остались без лекарств в Николаеве

17:16На ЧАЕС запустять завод з переробки рідких радіоактивних відходів

16:58Сенкевич собрал совещание с официальными лицами "Укргазбанка"

16:44Киев назван одним из худших городов для жизни по версии The Economist

16:32Сериал Моя прекрасная няня на украинском шокировал аудиторию

16:20Депутаты хотят разорвать договор с «LNK energy» на добычу биогаза в угоду «Николаевоблтеплоэнерго»

16:05Мэрия Николаева бессильна перед детскими машинками на Соборной

15:49Создана рабочая группа по выявлению возбудителя холеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.08.17 08:023220

Доба в АТО минула без втрат – штаб

03.08.17 08:196140

Дивні жарти "Укрзалізниці": людям продали квитки в неіснуючі вагони

03.08.17 08:303290

Курс валют на 3 августа

03.08.17 08:543150

Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Самые читаемые

05.08.17 10:0817560

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

03.08.17 09:387480

Сегодня Национальный День арбуза в США

03.08.17 15:237440

Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

03.08.17 17:007420

В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама