На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители Кривоозерского отдела полиции изъяли у 52-летнего мужчины 130 высушенных растений снотворного мака, 69 кустов конопли, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, самодельное устройство для стрельбы с патронами, 9 охотничьих и 7 холостых патронов, сигнальную ракету, пакет с порохом и гранату Ф-1 с запалом к ней.

Задержанный сообщил, что давно испытывает страсть к наркотическим средствам, поэтому и выращивал и хранил наркотики для собственного потребления. А оружие мужчина якобы нашел в лесу еще в 90-годах и оставил себе на случай потребности в самозащите.

Продолжается расследование уголовных правонарушений, начатых по признакам ч.1 ст.309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», ч.2 ст.310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сообщает Николаев сити

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Ожидаются результаты экспертных исследований.