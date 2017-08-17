Загострення ситуації в зоні АТО: один військовий загинув і четверо поранені

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО продовжила загострюватись.

А російсько-окупаційні угруповання від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так на приморському напрямку з 18 години і майже до опівночі бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та озброєння БМП наші опорні пункти неподалік Старогнатівки. Крім того в ході цього протистояння противник застосовував танк та випустив щонайменше 16 артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. В результаті цих обстрілів один наш військовий тримав поранення.

Проте найбільш гаряче цієї ночі було в районі Авдіївської промзони. Там з 18 години бандити 5 разів обстрілювали наших захисників з мінометів і різних видів гранатометів. У відповідь українські підрозділи накривали ворога щільним вогнем, який суттєво переважав. На жаль, у результаті цих протистоянь один наш боєць загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, вчора на донецькому напрямку бойовики, порушивши режим тиші під час роботи представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, відкрили вогонь по будинках мирних мешканців у селищі Зайцеве. Майже одразу виникла пожежа. Українських військових, які прибули допомогти місцевим загасити вогонь, злочинці також обстріляли. Натомість наші бійці, розуміючи, що ворог цілеспрямовано провокує протистояння, у відповідь вогонь не відкривали, адже на окупованій частині селища проживають цивільні і працюють представники гуманітарної організації.

На луганському напрямку наприкінці доби під гранатометні обстріли бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО у Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. Один український захисник загинув, четверо отримали поранення.