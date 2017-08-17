На Николавщине в детском лагере обнаружено оружие

В детском оздоровительном лагере «Маяк», который располагается в селе Рыбаковка, хранят оружие

Об этом стало известно в среду, 16 августа, на комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает корреспондент NikMedia.

Такой «сюрприз» нашли в лагере депутаты в ходе внепланового визита.

«Надбитые кружки, проблемы с питьевой водой! Ребенку, чтобы попить водички, нужно пойти к директору лагеря, получить одноразовый стаканчик, получить металлическую ручку, чтобы открыть бак, после этого пойти и вернуть. Также дети жаловались на холодные вторые блюда. И блюда не накрываются даже салфеткой. А мух мы никуда не уберем, и товарищи мухи летают над столом», - раскритиковал детские лагеря депутат Сергей Карцев.

В этом году на оздоровление детей с городского бюджета выделили рекордные 8 миллионов гривен. На отдых уехали 2079 детей, что на 340 человек больше, чем в прошлом году. Приняли николаевцев три лагеря: «Маяк» в с. Рыбаковка, «Динамо» в г. Очакове и «Дельфин» в мкр Большая Корениха.

Но, как выяснилось, увеличение количества выделенных средств не повлияло на добросовестность директоров детских лагерей.

«Не допустимо, чтобы дети разных возрастных категорий ,9 и 16 лет, были в одной палате. Они потом берут со старших пример и вместе с ними курят. Не знаю, как сейчас, но у нас после отбоя был сонный час, а когда мы зашли с проверкой, то увидели, как на кроватях лежали одетыми 16-17 летние девочки, бардак, сумки!», - сказала депутат Светлана Ласурия.

Депутаты поручили проводить внеочередные проверки каждую неделю в детских лагерях, чтобы избежать в дальнейшем подобных казусов.