На Николавщине в детском лагере обнаружено оружие

17.08.17 08:19Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В детском оздоровительном лагере «Маяк», который располагается в селе Рыбаковка, хранят оружие

Об этом стало известно в среду, 16 августа, на комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает корреспондент NikMedia.

Такой «сюрприз» нашли в лагере депутаты в ходе внепланового визита.

«Надбитые кружки, проблемы с питьевой водой! Ребенку, чтобы попить водички, нужно пойти к директору лагеря, получить одноразовый стаканчик, получить металлическую ручку, чтобы открыть бак, после этого пойти и вернуть. Также дети жаловались на холодные вторые блюда. И блюда не накрываются даже салфеткой. А мух мы никуда не уберем, и товарищи мухи летают над столом», - раскритиковал детские лагеря депутат Сергей Карцев.

В этом году на оздоровление детей с городского бюджета выделили рекордные 8 миллионов гривен. На отдых уехали 2079 детей, что на 340 человек больше, чем в прошлом году. Приняли николаевцев три лагеря: «Маяк» в с. Рыбаковка, «Динамо» в г. Очакове и «Дельфин» в мкр Большая Корениха.

Но, как выяснилось, увеличение количества выделенных средств не повлияло на добросовестность директоров детских лагерей.

«Не допустимо, чтобы дети разных возрастных категорий ,9 и 16 лет, были в одной палате. Они потом берут со старших пример и вместе с ними курят. Не знаю, как сейчас, но у нас после отбоя был сонный час, а когда мы зашли с проверкой, то увидели, как на кроватях лежали одетыми 16-17 летние девочки, бардак, сумки!», - сказала депутат Светлана Ласурия.

Депутаты поручили проводить внеочередные проверки каждую неделю в детских лагерях, чтобы избежать в дальнейшем подобных казусов.

Похожие новости

16.08.17 21:00На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

23.06.17 13:00Мобильные группы николаевских студентов организуют летний досуг детей во дворах

19.06.17 16:58Более двух тысяч маленьких николаевцев оздоровят этим летом за счет городской казны

18.04.17 18:29На Николаевщине отменили занятия в школах из-за непогоды

18.04.17 16:29В Веселиновской районной больнице открыли «Окошко жизни»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Четверг, 17.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:54Синоптик розповіла, коли в Україну прийде прохолода

11:38Николаевский подросток пряталась в полисаднике своего парня

11:28Николаевский маршрутчик был уволен после отказа проезда по льготе

11:04За два тижні в Україні потонули понад 200 осіб

10:51В Николаеве впервые пройдет соревнование по триатлону

10:30Сегодня День воccоединения словенцев

10:07Кіберполіції здався хакер через використання його програми у зломі виборів США

09:52На 144 тысячи гривен в Николаеве оштрафовали газовую компанию

09:39Налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 28%

09:19США ведуть економічну війну з Китаєм - радник Трампа

09:08Гройсман сьогодні відвідає Миколаївщину

08:49Курс валют на 17 августа

08:34Порошенко вирішив запросити в Україну авторів статті The New York Times

08:19На Николавщине в детском лагере обнаружено оружие

08:02Загострення ситуації в зоні АТО: один військовий загинув і четверо поранені

 16.08

21:00На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

20:42Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня

20:21З японського зоопарку втекла черепаха. За два тижні вона просунулася на 140 метрів

20:04В Николаевской области значительно вырос уровень преступности среди подростков

19:50Uber запустится в еще одном украинском городе

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.08.17 11:517040

Володимир Кличко заявив про завершення боксерської кар'єри

03.08.17 12:473310

На улице Соборной николаевцев спасает от жары рамка с распылителем воды

03.08.17 13:063310

Антикорупціонера оштрафували за корупцію

03.08.17 13:163030

На место главы ПриватБанка претендуют почти 300 человек

Самые читаемые

05.08.17 10:0819770

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

03.08.17 15:237540

Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

03.08.17 17:007510

В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

03.08.17 15:367300

Всеукраинский шахматный турнир в Николаеве выиграл одессит Александр Юровских

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама