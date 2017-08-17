На 144 тысячи гривен в Николаеве оштрафовали газовую компанию

Одесский апелляционный административный суд подтвердил правомерность действий управления ГАСК в Николаевской области по отношению к заказчику строительства - ОАО «Николаевгаз».

Об этом сообщает пресс-служба ГАСК Украины.

Таким образом, нарушитель градостроительного законодательства обязан уплатить в бюджет Украины штрафные санкции в размере 144 тыс. грн.

Ранее, по результатам внеплановой проверки на объекте «Стандартное присоединение для внешнего газоснабжения по ул. Липовой, 15 в г. Николаеве» должностными лицами инспекции было установлено, что заказчик в разрешительных документах о начале выполнения строительных работ привел недостоверные данные. В частности, в отношении генерального подрядчика. Выявленные нарушения послужили основанием для вынесения постановления о наложении штрафа на ПАО «Николаевгаз».

Не соглашаясь с решением инспекции, заказчик строительства обратился сначала в Николаевский окружной административный суд, а затем и в Одесский апелляционный административный суд. Однако суды обеих инстанций отказали истцу в удовлетворении его требований и признали законность действий должностных лиц управления ГАСК в Николаевской области.

Информирует ""Новости Н**