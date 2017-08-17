03.08.17 11:517040
Николаевский маршрутчик был уволен после отказа проезда по льготе
|17.08.17 11:28
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В Николаеве предприятие-перевозчик уволило водителя маршрутки №10, который отказывался перевозить льготников.
В Николаеве предприятие-перевозчик уволило водителя маршрутки №10, который отказывался перевозить льготников.
Об этом сообщает управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.
«Укртрансбезопасность» проверила жалобу николаевца, который сообщил об отказе водителя маршрутки перевозить пассажиров льготной категории. Информация о нарушении транспортного законодательства подтвердилась. По результатам проверки, проведенной инспекторами УТБ, руководство предприятия-перевозчика уволило водителя, нарушившего требования действующего законодательства.
Информирует Николаев24