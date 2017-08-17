Николаевский маршрутчик был уволен после отказа проезда по льготе В Николаеве предприятие-перевозчик уволило водителя маршрутки №10, который отказывался перевозить льготников. Об этом сообщает управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области. «Укртрансбезопасность» проверила жалобу николаевца, который сообщил об отказе водителя маршрутки перевозить пассажиров льготной категории. Информация о нарушении транспортного законодательства подтвердилась. По результатам проверки, проведенной инспекторами УТБ, руководство предприятия-перевозчика уволило водителя, нарушившего требования действующего законодательства. Информирует Николаев24 Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама