Николаевский подросток пряталась в полисаднике своего парня

17.08.17 11:38Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, около 13.00, к патрульным обратилась жительница Корабельного района и сообщила, что два дня назад ушла из дома к подружке её 15-летняя дочь, после чего домой не вернулась, а её телефон отключен.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Инспекторы направились на улицу Радужную где жила подружка пропавшей девушки.

По её словам, она не в курсе местонахождения пропавшей без вести, но знает название предприятия, на котором работает мать парня, с которым в последнее время встречалась исчезлая девушка.

После этого, патрульные встретились с матерью парня ( с которым встречалась пропавшая девушка), и она сообщила, о том, что видела в последний раз девушку около недели назад. При этом женщина назвала адрес где живет вместе с сыном и согласилась поехать с патрульными. В свою очередь её сын также сказал, что понятия не имеет, где может быть без вести пропавшая.

"Парень и его мать начали путаться в своих показаниях. Кроме того, женщина хотела выйти, чтобы якобы замкнуть собаку, но патрульные, заходя обратили внимание, что собаки во дворе не было.

Тогда с разрешения хозяйки инспекторы решили осмотреть территорию домовладения. Уже вскоре, на заднем дворе, стражи порядка нашли разыскиваемую девушку, которая там скрывалась.

Сообщив об этом матери разыскиваемой, патрульные доставили всех участников события в отдел полиции.

В дальнейшем выяснилось, что подружка пропавшей также знала где она находится", – сообщили в пресс-службе.

Сообщает Шиповник

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