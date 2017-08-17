Мужчина грозится спрыгнуть с отеля Хрещатик

В центре Киева мужчина грозит совершить самоубийство и зовет консулов РФ и Канады.

В центре Киева мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы Хрещатик. Как удалось узнать Громадському радио, его зовут Тимур. Он требует консулов ​​РФ и Канады.

Сейчас он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской Альфабанк. Ему дали воду и полотенце.

Мужчину уговаривают спуститься к прессе и рассказать, в чем дело. На это он отвечает: "Как я могу доверять кому-то если все куплено?".

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу, однако комментариев правоохранители пока не дают.

Как рассказал охранник, этот человек жил здесь постоянно. Кроме того, свидетели инцидента сообщили, что человек попал на сетку именно через балкон отеля.

Сейчас психологи осуществляют попытки вести переговоры с мужчиной.

"Несколько раз он доставал свой паспорт. Видно, что это не паспорт Украины. Говорят, что это паспорт Канады", - сообщила журналистка радио.

Как сообщают работники отеля, мужчина заселился еще вчера. По их данным, он якобы он закрылся изнутри и выпил все спиртное в номере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке, трое погибших.